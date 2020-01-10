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Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları, ABD'nin, İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyduğunu açıklamasının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

10.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:16Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı
borsaları, ABD'nin, 'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyduğunu açıklamasının etkisiyle 'da FTSE MIB 30 endeksi hariç haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ülkesinin İran'a yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koyduğunu açıkladı. Mnuchin, söz konusu yaptırımların ülkenin çelik, inşaat, tekstil ve madencilik sektörlerini kapsadığını belirtti.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 419,14 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.037,11 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,09 düşerek 13.483,31 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla günü 7.587,85 puandan kapattı.
Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü yüzde 0,02 artışla 24.021,40 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.28 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1,1121 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İtalya, İran, Güncel

Kaynak: AA

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