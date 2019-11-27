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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

27.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:34Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 artarak 409,81 puandan kapandı.
'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 azalarak 5.926,84 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek 23.485,03 puana geriledi.
Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,38 yükselişle 13,287,07 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36'lık yükselişle 7.429,78 seviyesinden tamamladı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 21.16 itibarıyla yüzde 0,14'lük azalışla 1,1002 seviyelerinde işlem gördü.

Fransa, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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