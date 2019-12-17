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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

17.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:42Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Borsalar, dört günlük yükseliş sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yatırımcıların temkinli davranması, ve yılbaşı tatili öncesi kar satışlarının etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 azalarak, 414,92 puandan işlem gördü.
Almanya'da DAX 30 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 13,287,83 seviyesinde bitirdi.
Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,39'luk düşüşle 5.968,26 seviyesinden kapanış yaptı.
Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08 artarak 7.525,28 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,45 değer kazanarak 23.630,77 puana yükseldi.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,08'lik yükselişle 1,1151 seviyelerinde işlem gördü.
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle dün sert yükselmişti.

Avrupa, Noel, Güncel

Kaynak: AA

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