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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

07.10.2019 19:16Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 yükselerek, 382,87 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 5.521,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,85 değer kazanarak, 21.652,15 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,70 yükselişle 12.097,43 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59'luk artışla 7.197,98 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.04 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,0981 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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