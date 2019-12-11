Avrupa
borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası Fed
'in politika faiz kararına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 yükselerek, 406,22 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 5.860,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 değer kazanarak, 23.155,64 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle 13.146,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03'lük artışla 7.216,25 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1092 seviyelerinde işlem gördü.