Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

11.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:36Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası 'in politika faiz kararına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 yükselerek, 406,22 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 5.860,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 değer kazanarak, 23.155,64 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle 13.146,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03'lük artışla 7.216,25 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1092 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Avrupa, Fed, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:52 "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" - Ekonomi
20:36 Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi
20:33 İstanbul'un köylerinde suya yapılan yüzde 400 zamla ilgili İBB'den açıklama: TBMM kararıyla mümkündür - Ekonomi
20:24 Konaklama vergisinin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor - Ekonomi
20:18 "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni-2019" - Ekonomi
19:59 Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz - Ekonomi
19:22 Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı - Ekonomi
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Ekonomi
17:07 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı - Ekonomi
11.12.2019 20:58:49