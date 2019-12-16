Haberler » Güncel » Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Haber

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

16.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:46Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde birinci faz anlaşmaya varılması ve 'de Muhafazakar Partinin seçimlerden zaferle çıkması sonucu siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, 418 puanı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandıktan sonra, günü yüzde 1,39 yükselerek 417,75 puandan kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 artarak 5.991,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 23.524,76 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,94 yükselişle 13.407,66 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25'lik artışla 7.519,05 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,22 artışla 1,1142 seviyelerinde işlem gördü.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz anlaşmaya varılmasıyla yatırımcıların risk iştahının arttığını ifade ederek, bundan sonra dikkatlerin Çin'in daha fazla Amerikan tarım ürünü alacağına ilişkin taahhüdünü nasıl yerine getireceğine ve ABD'nin eylül ayında planlanan tarife artışından geri adım atacağına ilişkin taahhüdünü ne kadar çabuk uygulayacağına çevrildiğini belirtti.
Analistler, Avrupa'da ise İngiliz parlamentosunda Brexit yasasının geçmesine yönelik gelişmelerin ve Brexit sonrası Londra ile Brüksel arasındaki serbest ticarete yönelik görüşmelerin yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini anımsattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:54 Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 6 kişi tutuklandı - Haber
21:52 Köln'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Haber
21:51 Yoğun sis etkili oluyor - AĞRI - Haber
21:49 Dolandırıcılık çetesine operasyon: 6 tutuklama - Haber
21:48 İş çıkışı evine giden kadın, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
16.12.2019 22:02:58