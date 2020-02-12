Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

12.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:14Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 yükselerek, 431,07 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artarak 6.104,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 değer kazanarak, 24.861,28 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,89 yükselişle 13.749,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 7.534,37 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.06 itibarıyla yüzde 0,229'luk yükselişle 1,089 seviyelerinde işlem gördü

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 20:45:11