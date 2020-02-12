Avrupa
borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 yükselerek, 431,07 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artarak 6.104,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 değer kazanarak, 24.861,28 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,89 yükselişle 13.749,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 7.534,37 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.06 itibarıyla yüzde 0,229'luk yükselişle 1,089 seviyelerinde işlem gördü