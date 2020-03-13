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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları politika yapıcıların Kovid-19'a karşı harekete geçmesiyle haftayı yükselişle kapattı.

13.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:09
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları politika yapıcıların Kovid-19'a karşı harekete geçmesiyle haftayı yükselişle kapattı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa, Ekonomi

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