Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları politika yapıcıların Kovid-19'a karşı harekete geçmesiyle haftayı yükselişle kapattı.
13.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:09
Avrupa borsaları politika yapıcıların Kovid-19'a karşı harekete geçmesiyle haftayı yükselişle kapattı.
Kaynak: Dunya.com
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