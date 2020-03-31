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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

31.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:46
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları, Çin'den gelen imalat sanayi satın alım yöneticileri verilerinin (PMI) etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,65 yükselerek, 320,06 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artarak 4.396,12 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,06 değer kazanarak, 17.050,94 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,22 yükselişle 9.935,84 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,95'lik artışla 5.671,96 seviyesinden kapandı.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 1,005'lik düşüşle 1,099 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi
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