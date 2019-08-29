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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü yükselişle kapattı.

29.08.2019 20:04 Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları, Çin'den gelen ticaret gerilimlerinin azaltılması yönündeki mesajların etkisiyle günü yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 yükselerek 376,74 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 artarak 5.449,97 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,94 değer kazanarak 21.398,17 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,18 yükselişle 11.838,88 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,94'lük artışla 7.184,32 seviyesinden kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.55 itibarıyla yüzde 0,24'lük düşüşle 1,105 seviyelerinde işlem gördü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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