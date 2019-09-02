Haberler» Ekonomi» Haber

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin'in imalat sektöründeki üretim verilerinin hafif iyileşme göstermesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.

02.09.2019 19:48 Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları, Avro Bölgesi ve Çin'in imalat sektöründeki üretim verilerinin hafif iyileşme göstermesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 yükselerek 380,69 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artarak 5.493,04 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 değer kazanarak 21.451,98 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,12 yükselişle 11.953,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04'lük artışla 7.281,94 seviyesinden kapandı.
Avro Bölgesi ve Çin'in, imalat sektöründeki üretimi, ekonomik büyümeyi yavaşlatan küresel korkuları hafifletecek kadar olmasa da ağustosta az miktarda yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,17'lik düşüşle 1,1097 seviyelerinde işlem gördü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:29   AK Parti'den CHP'ye Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtı
22:25   Pamuk üreticisi en az 1.25 TL destek bekliyor
22:24   İki milyar liralık proje iptal
22:04   On Numara çekildi (2)
21:58   En fazla acı biber yemek için yarıştılar
21:56   On Numara çekildi (1)
21:44   AK Parti'de Ahmet Davutoğlu ile bazı isimler için ihraç istemi