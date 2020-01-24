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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) küresel bir acil durum oluşturmadığı açıklamasından sonra dört günlük düşüşüne ara vererek haftanın son işlem gününü yükselişle kapattıAvrupa borsaları kapanışında, gösterge endeks Stoxx Europe 600,...

24.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:52Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı
borsaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) küresel bir acil durum oluşturmadığı açıklamasından sonra dört günlük düşüşüne ara vererek haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları kapanışında, gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,86 yükselerek 423,64 puandan kapattı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artarak 6,024,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 değer kazanarak 23.969,13 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,41 yükselişle 13.576,68 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04'lik artışla 7.585,98 seviyesinden kapandı.
Analistler, Dünya Sağlık Örgütünün, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için henüz erken olduğunu açıklaması, Avro borsalarında hisse senetleri fiyatlarının dört günlük düşüşüne son vermesine ve yeniden yükselişe geçmesinde etkili olduğunu belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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