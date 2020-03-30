Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısının hızla artmayı sürdürmesiyle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

30.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:48
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısının hızla artmayı sürdürmesiyle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 kayıpla 306 puanda, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 9.527 puanda seyrediyor.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 düşerek 5.413 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.640 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.252 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 16.509 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,1080, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 düşüşle 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere Kovid-19 salgınından etkilenen kişi sayısındaki artışın ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü belirterek, bu etkiyle pay piyasalarının haftaya satıcılı başladığını söyledi.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 700 bini, can kaybının ise 33 bini aştığını anımsatan analistler, pandeminin ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin geçen hafta açıklanan verilerle de görüldüğüne işaret etti.
Analistler, bugün Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'da şubat ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Ekonomi
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Ekonomi
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Ekonomi
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı ’Sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar uçtu Ekonomi
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar uçtu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:29: G20 ticaret bakanları "tedarik zincirini" görüşecek - Ekonomi 13:28: Fiyatı artan ete iki kat talep geliyor - Ekonomi 13:26: PANPET tır filosu her geçen yıl daha da gençleşiyor - Ekonomi 13:18: Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi - Ekonomi 13:16: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 12:36: Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı - Ekonomi 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:41: Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak - Ekonomi 11:31: Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi - Ekonomi 11:27: İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek - Ekonomi 11:18: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler