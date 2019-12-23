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Avrupa borsaları haftaya satıcılı başladı

Avrupa borsaları, Noel tatili öncesi haftaya satış ağırlıklı başladı.

23.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:40 Avrupa borsaları haftaya satıcılı başladı
borsaları, tatili öncesi haftaya satış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 kayıpla 418,02 puan, 'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.315,12 puan oldu.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 7.574,96 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 9.648,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 azalışla 6.013,21 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 23.894,52 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi 1,1082 ve sterlin/dolar paritesi 1,3021 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İngiltere'de Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan ilk oylamada kabul edildiğini anımsatarak, nihai oylamaya ilişkin görüşmelerin 7 Ocak 2020'de başlamasının öngörüldüğünü aktardı.
Bu hafta ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasaların açık olduğu günlerde de düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, veri takviminin de görece zayıf olduğunu kaydetti.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Noel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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