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Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.

09.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:00
Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına dair endişelerin yanı sıra petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşün etkisiyle haftaya negatif başladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa, Ekonomi
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