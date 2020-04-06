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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftaya hızlı yükselişlerle başladı.

06.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:40
Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı
Avrupa borsaları, haftaya hızlı yükselişlerle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,3 kazançla 319 puanda, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 4,4 artışla 9.950 puanda seyrediyor.

İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,1 yükselişle 5.585 puan, İspanya 'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 primle 6.775 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,8 kazançla 4.309 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,8 artışla 17.007 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0820, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,4 yükselişle 1,2290 seviyelerinden işlem görüyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişeleri devam etse de İtalya'da ölüm artışının ivme kaybetmesi dikkati çekti.
Analistler, salgında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ile ekonomiye etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edeceği haberleri sonrası küresel piyasaların yeni haftaya pozitif başladığını ifade etti.
Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu kaydeden analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi
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