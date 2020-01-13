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Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle tamamladı.

13.01.2020 20:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:52Avrupa borsaları İngiltere dışında düşüşle kapandı
borsaları hariç günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 azalarak 418,39 puana indi.
'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederek 13.451,52 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 6.036,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 azalarak 23.896,59 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,39 artarak 7.617,60 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,16'lık artışla 1,1139 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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