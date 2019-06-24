24.06.2019 19:35
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, günü İngiltere dışında düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 azalarak 383,79 puan oldu.
Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 değer kaybederek 12.274,57 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 azalarak 5.521,71 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 düşerek 21.284,10 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,12'lik kazançla 7.416,69 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.22 itibarıyla yüzde 0,22'lik artışla 1,1391 seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA
europe , almanya , avrupa , ingiltere , Ekonomi

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