Haberler » Güncel » Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

17.10.2019 20:04Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, bazı İngiliz siyasetçilerin Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında uzlaşmaya varılan yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşmasına şüphe ile yaklaşmalarının etkisiyle İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.
Brüksel ve Londra'nın yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının, yatırımcılar tarafından belirsizliklerin giderileceği yönünde yorumlanmasından dolayı gün içinde değer kazanan Avrupa borsaları, Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) yeni anlaşmaya kaygılarını giderememesi nedeniyle destek veremeyeceklerini duyurmasının ardından kazanımlarını geri verdi.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,10 azalarak 393,08 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 azalarak 5.673,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,12 azalarak 12,654,95 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,23'lük azalışla 22.375,67 seviyesine düştü.
Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,20'lik yükselişle günü 7.182,32 seviyesinden tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibar4ylı yüzde 0,53'lük artışla 1,1128 seviyelerinde seyrediyor.

Kuzey İrlanda, İngiltere, Londra, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Venezuela'da savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
20:18 Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi
20:17 Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (3)
20:16 Lise öğrencileri Van Gölü sahilinde çöp topladı
20:16 Prof. dr. özyaral zıkkımın kökünü ye, ne yiyeceğiz
20:15 Beştepe'de ABD Heyeti ile yapılan görüşme, toplam 4 saat 20 dakika sürdü
20:15 Erdoğan-Pence görüşmesi sona erdi
17.10.2019 20:20:28