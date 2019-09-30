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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

30.09.2019 19:40Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 artışla 393,15 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,38 artarak 12.428,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 yükselerek 22.107,70 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanarak, 5.677,79 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24 azalarak 7.408,21 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,31'lik düşüşle 1,0904 seviyelerinde bulunuyor.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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