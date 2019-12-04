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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı başladı.

04.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:00Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı
borsaları, hariç güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,29 kazançla 399,65 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 artışla 13.024,28 puanda seyrediyor.
'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 primle 9.170,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.746,76 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 kazançla 22.801,54 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.142,08 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1086, yükselişini 6'ncı işlem gününe taşıyan sterlin/dolar paritesi de son 7 ayın zirvesine ulaşarak 1,3040 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, artan jeopolitik riskler ve siyasi belirsizliklere rağmen Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.
ABD'de devam eden azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile bir anlaşma için acele etmediklerini ve anlaşmayı 2020'deki seçim sonrasına bırakabileceklerini söylemesinin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser yaklaşımın şimdilik bir kenara bırakılmasına neden olduğunu kaydetti.
Analistler, bugün Avro Bölgesi ve ABD'de kasım ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de kasım ayı ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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