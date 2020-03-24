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Avrupa borsaları, İtalya'da vaka sayısının yavaşlaması ve FED'in son adımlarıyla yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, dün Fed'in açıkladığı sınırsız varlık alım kararıyla birlikte İtalya'da koronavirüs salgınında yeni vaka sayısının yavaşlamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

24.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:24
Avrupa borsaları, İtalya'da vaka sayısının yavaşlaması ve FED'in son adımlarıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, dün Fed 'in açıkladığı sınırsız varlık alım kararıyla birlikte İtalya 'da koronavirüs salgınında yeni vaka sayısının yavaşlamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 8,4 yükselerek, 304 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,39 artarak 4.242,7 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 8,93 değer kazanarak,16.948,6 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 10,98 yükselişle 9.700,57 seviyesinden, İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 9,05'lik artışla 5.446,01 seviyesinden kapandı.
Sigorta sektörlerindeki hisselerin yüzde 14'ten fazla artışı, diğer sektörlerdeki hisselerin yükselişine öncelik etmesi dikkati çekti.
Fed, dünkü açıklamasında piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildirerek, yeni programlar oluşturulup çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.
Fed'in parasal genişleme programında üst limiti kaldırması ile birlikte, Çin'den sonra koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da yeni vaka sayısının iki gündür düşüyor olması piyasalardaki iyimserliğin artmasına sebep oldu.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.50 itibarıyla yüzde 0,34'lük artışla 1,076 seviyelerinde işlem gördü.
Öte yandan, doların 6 önemli para birimi karşısındaki seyrini gösteren (Japon yeni, avro, Kanada doları, İngiliz sterlini, İsveç kronu ve İsviçre frangı) endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 102,10'a indi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, İtalya, Avrupa, Fed, Güncel

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