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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

11.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:07
Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Avrupa, Ekonomi

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