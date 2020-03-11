Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
11.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:07
Avrupa borsaları, koronavirüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu belirsizliğin devam etmesinin etkisiyle İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.
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Kaynak: Dunya.com
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