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Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları İtalya dışında günü düşüşle kapattı.

13.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:34Avrupa borsaları İtalya hariç günü düşüşle tamamladı
borsaları dışında günü düşüşle kapattı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 azalarak 431,08 puandan kapandı.
'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 6.903,14 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,09'luk düşüşle 7.452,03 seviyesinden tamamladı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 13,745,43 seviyesinden kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 24.892,15 puana yükseldi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.25 itibarıyla yüzde 0,27'lik düşüşle 1,084 seviyelerinden işlem görüyor.

Fransa, Avrupa, İtalya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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