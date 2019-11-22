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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle kapattı.

22.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:04Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı
borsaları hariç günü yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları ABD ve Çin arasında olası bir ticaret anlaşması konusunda beklentilerin artmasıyla İtalya hariç günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,44 yükselerek, 403,98 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 artarak 5.893,13 puana yükseldi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,20 yükselişle 13.163,88 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22'lik artışla 7.326,81 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09 değer kaybederek 23.259,80 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.42 itibarıyla yüzde 0,24'lük düşüşle 1,1028 seviyelerinde işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, İtalya, Ekonomi

Kaynak: AA

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