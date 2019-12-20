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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

20.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:28 Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,17 kazançla 415,07 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 azalışla 13.204,14 puanda seyrediyor.

'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 7.568,10 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 9.623,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 primle 5.976,59 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 23.869,47 puan oldu.
Analistler, İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın seçim zaferinden sonra gözlerin Brexit ile ilgili gelişmelere çevrildiğini belirterek, bugün veri takviminde Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ve İngiltere'nin büyümesinin öne çıktığını bildirdi.

İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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