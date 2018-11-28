Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa
borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 değişmeyerek, günü 357,39 puandan kapattı. Almanya
'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederek 11.298,88 puana, İtalya
'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 azalarak 19.115,16 puana geriledi. İngiltere
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 7.004,52 puana inerken, Fransa
'da CAC 40 endeksi de değişmedi ve günü 4.983,24 puandan kapattı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,49 artışla 1,1343 seviyelerinde bulunuyor.
Almanya,Avrupa
28 Kasım 2018 Çarşamba 21:01