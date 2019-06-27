27.06.2019 19:31
Haberler » Ekonomi » Haber

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yerinde seyrederek 382,21 puan oldu.
Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 12.271,03 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 21.110,87 puana çıktı.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.402,33 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 5.493,61 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,03'lük düşüşle 1,1366 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Almanya , Avrupa , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
20:07 Meteoroloji'den sağanak uyarısı
19:53 Başkan Çetin iş yâri açılışına katıldı
19:31 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
19:27 Elektriğe yüzde 14,98 zam
19:02 İmamoğlu Saraçhane'de konuşuyor
18:59 SPK haftalık bülteni
18:45 Borsada işlem hacmi sıralaması