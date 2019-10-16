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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

16.10.2019 20:20Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 düşerek 393,46 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 azalarak 7.167,95 puana indi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 azalarak 5.696,90 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 değer kazanarak 22.428,09 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 artarak 12.670,11 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.05 itibarıyla yüzde 0,42'lik artışla 1,1075 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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