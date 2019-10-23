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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

23.10.2019 19:42Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 395,03 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 artarak 7.260,74, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 12.798,19 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 5.653,44, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybederek 22.351,07 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,06'lık düşüşle 1,1117 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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