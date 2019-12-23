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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

23.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:30 Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 değer kaybederek 418,27 puana indi.
'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 13.300,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 düşerek 23.898,42 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 7.623,59 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.029,37 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,1088 seviyesinde bulunuyor.

Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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