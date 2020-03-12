Avrupa borsaları koronavirüs endişesiyle tarihin en sert günlük düşüşüyle kapandı
Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için Avrupa'dan yapılan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesine ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını düşürmemesine tepki göstermesinin ardından tarihinin en sert günlük...
12.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:06
Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için Avrupa'dan yapılan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesine ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını düşürmemesine tepki göstermesinin ardından tarihinin en sert günlük düşüşüyle kapandı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 11,48 azalarak 294,93 puandan kapanarak, tarihinin en sert günlük düşüşünü gösterdi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 azalarak 4.044,26 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 10,87'lik düşüşle 5.237,48 seviyesinden tamamladı.
Asya dışında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 16,92 değer kaybederek 14.894,44, Avrupa'nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 30 endeksi günü yüzde 12,24 düşerek 9.161,13 seviyesinden kapandı.
Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün sert satışlarla yüzde 12'nin üzerinde düşüş gösterirken, Avrupa bankacılık endeksinde düşüş yüzde 14,77 oldu. Bankacılık ve seyahat sektörlerindeki düşüşler diğer sektörlerde düşüşlere yol açtı.
Öte yandan, bazı yatırımcılar ECB'den bugün 10 baz puanlık faiz indirimi beklerken, ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek, parasal genişlemenin miktarını ve likidite desteğini artırması dikkati çekti.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,72 azalışla 1,119 seviyelerinde işlem gördü.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 11,48 azalarak 294,93 puandan kapanarak, tarihinin en sert günlük düşüşünü gösterdi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 azalarak 4.044,26 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 10,87'lik düşüşle 5.237,48 seviyesinden tamamladı.
Asya dışında Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 16,92 değer kaybederek 14.894,44, Avrupa'nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 30 endeksi günü yüzde 12,24 düşerek 9.161,13 seviyesinden kapandı.
Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün sert satışlarla yüzde 12'nin üzerinde düşüş gösterirken, Avrupa bankacılık endeksinde düşüş yüzde 14,77 oldu. Bankacılık ve seyahat sektörlerindeki düşüşler diğer sektörlerde düşüşlere yol açtı.
Öte yandan, bazı yatırımcılar ECB'den bugün 10 baz puanlık faiz indirimi beklerken, ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek, parasal genişlemenin miktarını ve likidite desteğini artırması dikkati çekti.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,72 azalışla 1,119 seviyelerinde işlem gördü.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Güncel
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