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Avrupa borsaları Kovid-19'un resesyonu tetikleyeceği endişesiyle düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiler üzerinde etkisini artırdığı endişeleriyle birlikte küresel resesyonu tetikleyeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

23.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:02
Avrupa borsaları Kovid-19'un resesyonu tetikleyeceği endişesiyle düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiler üzerinde etkisini artırdığı endişeleriyle birlikte küresel resesyonu tetikleyeceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 4,3 azalarak 280,43 puandan kapandı.
Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 3,32 azalarak 3.914,31 puana geriledi. İngiltere 'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 3,79'lük düşüşle 4.993,89 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 değer kaybederek 15.559,8 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,1 düşerek 8.741,15 seviyesinden kapattı.
Kovid-19 salgınının başladığı Çin'de vaka sayısı neredeyse dururken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde ölüm ve vaka sayılarındaki artış hızı hem sosyal hem de ekonomiye etkileri bakımından endişelere neden oluyor. Sadece İtalya ve İspanya'da salgından dolayı hafta sonu 2 binin üzerinde can kaybı olurken, Avro Bölgesi ekonomileri için derin resesyon uyarıları yapılıyor.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,67'lik artışla 1,077 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Fransa, Avrupa, Güncel

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