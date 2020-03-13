Avrupa borsaları politika yapıcıların Kovid-19'a karşı harekete geçmesiyle haftayı yükselişle...
Avrupa borsaları, politika yapıcıların hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için likiditeyi artırma ve teşvik paketleri açıklamasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.
13.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:02
Avrupa borsaları, politika yapıcıların hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için likiditeyi artırma ve teşvik paketleri açıklamasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 yükselerek, 299,16 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 artarak 4.118,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 1,19 değer kazanarak 9.232,08 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,46'lık artışla 5.366,11 seviyesinden kapandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ihtiyaç halinde bütçe açığı oranı gibi mali kuralları askıya alınacağını açıklamasının etkisiyle Çin dışında virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 7,12 değer kazanarak, 15.954,29 puana yükseldi.
Öte yandan, merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Roche'nin yeni bir koronavirüs testi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil durum izni aldığını açıklamasından sonra hisseleri bugün yüzde 2,6 değer kazanarak kapandı.
Alman hükümeti, Kovid-19 salgınının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için şirketlere sınırsız likidite sağlanacağını açıkladı.
AB'nin salgına karşı hazırladığı pakette, 37 milyar avroluk bir yatırım destek paketi planlanırken, Avrupa ekonomisini desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağı taahhüdünde bulunuldu.
AB'nin koronavirüsün ekonomik etkisiyle nasıl mücadele edeceğine ilişkin Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsle mücadele için AB üyesi devletlere bütçe açıkları ve devlet yardımları konusunda esneklik kazandıracaklarını belirtti ve İtalya için, "AB, ne gerekiyorsa yardım etmeye kesinlikle hazır." dedi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.32 itibarıyla yüzde 0,83'lük düşüşle 1,109 seviyelerinde işlem gördü.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,43 yükselerek, 299,16 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 artarak 4.118,36 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 1,19 değer kazanarak 9.232,08 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,46'lık artışla 5.366,11 seviyesinden kapandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ihtiyaç halinde bütçe açığı oranı gibi mali kuralları askıya alınacağını açıklamasının etkisiyle Çin dışında virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 7,12 değer kazanarak, 15.954,29 puana yükseldi.
Öte yandan, merkezi İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Roche'nin yeni bir koronavirüs testi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil durum izni aldığını açıklamasından sonra hisseleri bugün yüzde 2,6 değer kazanarak kapandı.
Alman hükümeti, Kovid-19 salgınının derinleşen ekonomik etkisiyle mücadele etmek için şirketlere sınırsız likidite sağlanacağını açıkladı.
AB'nin salgına karşı hazırladığı pakette, 37 milyar avroluk bir yatırım destek paketi planlanırken, Avrupa ekonomisini desteklemek için ne gerekiyorsa yapılacağı taahhüdünde bulunuldu.
AB'nin koronavirüsün ekonomik etkisiyle nasıl mücadele edeceğine ilişkin Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüsle mücadele için AB üyesi devletlere bütçe açıkları ve devlet yardımları konusunda esneklik kazandıracaklarını belirtti ve İtalya için, "AB, ne gerekiyorsa yardım etmeye kesinlikle hazır." dedi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.32 itibarıyla yüzde 0,83'lük düşüşle 1,109 seviyelerinde işlem gördü.
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Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Birliği, İtalya, Avrupa, Güncel
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