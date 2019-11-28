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Avrupa borsaları, Trump'ın Hong Kong adımıyla günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrası günü düşüşle kapattı.

28.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:54Avrupa borsaları, Trump'ın Hong Kong adımıyla günü düşüşle kapattı
borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili adımı sonrası günü düşüşle kapattı.
Son haftalarda dünyanın en büyük ekonomileri Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimser havanın etkisiyle yükseliş gösteren Avrupa borsaları, ABD Başkanı Trump'ın, dün Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını imzaladığını duyurmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.
Yatırımcılar, söz konusu adımın ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ilerlemesini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıyor.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 azalarak 409,25 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 azalarak 5.912,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,61 değer kaybederek 23.342,42 puana, DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşüşle 13.245,58 seviyesine geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,18'lik düşüşle 7.416,43 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.18 itibarıyla yüzde 0,09'luk artışla 1,1008 seviyelerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hong Kong, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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