Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

19.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:50Avrupa borsaları yükselişle açıldı
borsaları güne hariç alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,14 kazançla 414,97 puanda, 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 13.234,51 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 7.528,97 puan, 'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 9.626,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.967,03 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 kazançla 23.685,07 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1127 ve sterlin/dolar paritesi 1,3115 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İsveç Merkez Bankası'nın 2015 yılından bu yana ilk kez negatif faizden vazgeçtiğini ve beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde sıfıra çektiğini anımsatarak, gözlerin saat 15.00'te açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.
Genel seçimde Boris Johnson'ın kazandığı zafer sonrası Brexit belirsizliğinin azalmasıyla BoE'nin daha net mesajlar verebileceğini vurgulayan analistler, İngiltere parlamentosunda yarın oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin yatırımcıların odağında olduğuna ifade etti.

İngiltere, İspanya, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:50 BTSO’da ‘Açıkhava Medya’ Semineri - Ekonomi
12:47 4. Pil Teknolojileri ve Enerji Sistemleri Çalıştayı - Ekonomi
12:45 BEBKA gelecek 5 yılını değerlendirdi - Ekonomi
12:42 Altın fiyatları - Ekonomi
12:42 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından enerji kimlik belgesi açıklaması - Ekonomi
12:17 20'den fazla ülkede sorun yaşandı! İşte Google arızasından etkilenen ülkeler - Ekonomi
12:05 Erdoğan'dan milli paralarla ticaret çağrısı: Aciliyet kazanmıştır, biz hazırız - Ekonomi
11:41 Türkiye genelinde Google servislerinde erişim çöktü, BTK'dan ilk açıklama geldi - Ekonomi
11:39 Kalp cerrahından gezen tavuklarla ilgili ezber bozan sözler: Hastalık bulaşabilir - Ekonomi
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için Çevre Bakanlığı'na olumsuz rapor - Ekonomi
19.12.2019 12:52:34