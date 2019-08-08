Haberler» Ekonomi» Haber

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

08.08.2019 20:02 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,66 artışla 374,71 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 artarak 7.285,90 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,68 değer kazanarak 11.845,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,31 yükselerek 5.387,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,47 kazançla 20.841,15 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.40 itibarıyla yüzde 0,14'lük artışla 1,1213 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:14   JCR Eurasia Rating, KARDEMİR'in notunu korudu
20:10   SPK Oregon, Yatırım Finansman ve Finansal Eksen'e izin verdi
20:02   Avrupa borsaları yükselişle kapandı
19:55   "Fındığın fiyatını Türkiye Ürün İhtisas Borsasında biz belirleyeceğiz"
19:51   Halkbank'ın aktif büyüklüğü 429 milyar lira
19:28   KARDEMİR, güven tazeledi
19:25   Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı töreni yapıldı