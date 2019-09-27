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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

27.09.2019 19:28Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 391,79 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak 7.426,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,75 değer kazanarak 12.380,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.640,58 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 22.017,40 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik artışla 1,0937 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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