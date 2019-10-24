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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

24.10.2019 19:48Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 artışla 397,37 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 artarak 7.328,25 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 12.872,10 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.684,33 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 22.527,42 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.41 itibarıyla yüzde 0,22'lik düşüşle 1,1104 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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