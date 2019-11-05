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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

05.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:44Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 artışla 404,23 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 7.388,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 13.148,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artışla 5.846,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 23.364,82 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.37 itibarıyla yüzde 0,49'luk düşüşle 1,1071 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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