Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

06.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:48 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artışla 405,07 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 7.396,65 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 13.179,89 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 artışla 5.866,74 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 23.373,22 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.42 itibarıyla yüzde 0,07'lik düşüşle 1,1067 seviyelerinde işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:50   IMF'den Avrupa’ya 'hazırlık yap' uyarısı
23:40   Erdoğan, Trump ile görüştü, ABD'ye gidiyor
23:13   Prof. Dr. Aşan: "İstanbul Finans Merkezi konusunda işler yolunda gidiyor"
23:17   Adana'dan Amerika ve Avrupa'ya sabun ihracatı
21:08   2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
01:05   İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
7.11.2019 00:02:58