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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

05.02.2020 20:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:30Avrupa borsaları yükselişle kapandı
borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,23 artışla 423,62 puana çıktı.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak, 7.482,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,48 değer kazanarak 13.478,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85'lik artışla 5.985,40 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,64'lük yükselişle 24.236,63 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,36'lık düşüşle 1,1002 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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