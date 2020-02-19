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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

19.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:32Avrupa borsaları yükselişle kapandı
borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,83 artışla 433,9 puana çıktı.
'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 artarak, 7.457,02 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak, 13.789 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9'luk artışla 6.111,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01'lik yükselişle 25.477,55 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,079 seviyelerinden işlem görüyor.

İngiltere, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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