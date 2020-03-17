Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
17.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:08
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,26 artışla 291,07 puana çıktı.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,79 artarak 5.294,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,25 değer kazanarak 8.939,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84'lük artışla 3.991,78 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,23'lük yükselişle 15.314,77 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 1,75'lik düşüşle 1,099 seviyelerinden işlem görüyor.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,26 artışla 291,07 puana çıktı.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,79 artarak 5.294,9 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,25 değer kazanarak 8.939,1 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84'lük artışla 3.991,78 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,23'lük yükselişle 15.314,77 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.01 itibarıyla yüzde 1,75'lik düşüşle 1,099 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Ekonomi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Ekonomi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Ekonomi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi