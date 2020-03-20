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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

20.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:30
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,82 artışla 293,04 puana çıktı.
İngiltere 'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76 artarak 5.190,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,7 değer kazanarak 8.928,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 5,01'lik artışla 4.048,8 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71'lik yükselişle 15.731,85 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,069 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Avrupa, Ekonomi

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