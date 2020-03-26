Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, ABD'de koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik maaşına başvuruların sayısının 3,3 milyonla rekor yükseliş kaydetmesine rağmen yatırımcıların, 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin ekonomik sıkıntıları azaltacağı beklentisi ile yükseldi.
26.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:07
Avrupa borsaları, ABD'de koronavirüs salgını sonrası birçok iş yerinin kapatılmasıyla işsizlik maaşına başvuruların sayısının 3,3 milyonla rekor yükseliş kaydetmesine rağmen yatırımcıların, 2 trilyon dolarlık teşvik paketinin ekonomik sıkıntıları azaltacağı beklentisi ile yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi