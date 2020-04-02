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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

02.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:36
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, Suudi Arabistan'ın OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelere "adil bir anlaşma" sağlanması için acil toplantı çağrısında bulunmasının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 yükselerek 312,08 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 4.220,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,75 değer kazanarak 16.834,03 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 9.570,82 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 5.480,22 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,912'lik düşüşle 1,086 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Avrupa, Opec, Ekonomi
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