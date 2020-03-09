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Avrupa borsalarında sert kayıplar

Avrupa borsaları, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

09.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:31
Avrupa borsalarında sert kayıplar
Avrupa borsaları, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Avrupa, Ekonomi
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