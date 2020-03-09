Avrupa borsalarında sert kayıplar
Avrupa borsaları, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
09.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:31
Avrupa borsaları, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Avrupa borsalarında sert kayıplar
Manşet
Haberler
Ekonomi
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Ekonomi
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Ekonomi
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
İstanbul'da maç sonunda soyunma odasına girip futbolcuları bıçakladılar
Ekonomi
DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi gerçek oldu