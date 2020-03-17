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Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

17.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:34
Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa 'nın başkenti Paris 'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna 'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.
UEG'nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Ukrayna, Avrupa, Fransa, Paris, Spor

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