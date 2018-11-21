Estonya
'da düzenlenen Avrupa
Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye
Kadın Milli Takımı, İspanya
'yı 6-4 mağlup etti.
Başkent Tallinn
'de gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlarda yarı finali daha önce garantileyen Türkiye, İspanya'yı 6-4'lük skorla geçerek grupta oynadığı 8 maçta 7 galibiyete ulaştı.
Milliler, grupta Macaristan
'ı 7-4, İngiltere
'yi 9-6, Slovakya
'yı 8-4, Polonya
'yı 9-4, Slovenya
'yı 10-5 ve Litvanya
'yı 11-3 yendi. Türkiye, tek mağlubiyetini ev sahibi Estonya karşısında 7-6'lık skorla yaşadı.
Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçını yarın Norveç
ile yapacak.
İspanya,Türkiye,Avrupa
21 Kasım 2018 Çarşamba 23:20